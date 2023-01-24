Самолет авиаперевозчика вылетел из Дубая 23 января в 23:55 и приземлился в международном аэропорту Ашхабада 24 января в 03:25. Обратно из туркменской столицы воздушное судно вылетело 24 января в 04:35 и приземлилось в международном аэропорту Дубая в 06:30.

В соответствии с выданными разрешениями авиакомпания будет выполнять прямые регулярные рейсы из Дубая в Ашхабад по понедельникам и четвергам, а из Ашхабада в Дубай рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам. Полеты выполняются на самолёте Boeing 737 MAX.

На сайте FlyDubai указана стоимость авиабилетов: в эконом-классе по направлению Ашхабад-Дубай цена билета составляет $328,40, в обратном направлении — $331,90 (по состоянию на 24 января 2023 года).

С 30 мая 2022 года авиакомпания "Туркменистан" также возобновила регулярные авиарейсы в Дубай (полёты выполняются по понедельникам и средам), а с декабря 2022 года — регулярные авиарейсы в столицу ОАЭ — город Абу-Даби (по пятницам).