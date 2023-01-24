«Это долгожданная новость, над этим отрасль долго работала. Эта мера была очень нужна, поскольку вся фискальная нагрузка ложилась на туроператора без возможности возмещения от поставщиков. Особенно остро стоял вопрос после того, как льготу по НДС получили гостиницы, и туроператоры стали единственным звеном в отрасли, которое платило НДС», — рассказал он.

Как отметил Уманский, обнуление НДС позволит туроператорам снизить цены на турпродукт, но маловероятно, что это снижение составит 20%.

«Любые избыточные нагрузки неизбежно ложатся на плечи потребителя, поэтому туроператоры вынуждены были закладывать это в стоимость турпакета: что-то компенсировать из собственного дохода, что-то компенсировать за счет повышения цены. В любом случае, это напрямую связанные вещи. Мы ожидаем снижения стоимости турпродукта. Возможно, не в размере НДС, но такой важный момент неизбежно отразится на стоимости», — пояснил он.

Согласны с главой РСТ и в туркомпании FUN&SUN. «Сейчас сложилась такая ситуация, что, собрав турпродукт из услуг перевозки и проживания, которые имеют льготное налогообложение по НДС, туроператоры должны платить налог в размере 20%. Так как туроператоры не получают возвратный НДС, компании были вынуждены закладывать налог в стоимость турпродукта. Соответственно, освобождение от НДС позволит снизить его стоимость», — пояснили в пресс-службе туроператора.

По словам Уманского, также туроператоры смогут продолжить развивать и расширять свой бизнес в России: будет расти ассортимент предложений от туроператоров, количество новых турпродуктов, будут формироваться более сложные и интересные туры.

«У туроператоров нет такой маржинальности для того, чтобы покрывать своим доходом фискальную нагрузку в 20%. Они не способны были развиваться в таких условиях и были бы вынуждены оптимизировать свой бизнес», — добавил он.

Во вторник на совещании с президентом РФ министр экономического развития Максим Решетников предложил с 1 января 2023 и до июля 2027 года освободить туроператоров от уплаты НДС на туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, Минфин это предложение поддержал.