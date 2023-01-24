"Предлагаем часть ресурсов нацпроекта направить на программу грантовой поддержки модульных гостиниц. Такая программа работала в прошлом году, она была востребована. Мы более 3 тыс. номеров получим по итогам ее реализации. Объем заявок в три раза больше объема средств, который на нее имелся. Поэтому предлагаем в рамках нацпроекта выделить еще 8 млрд рублей на ближайшие два года", — отметил Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, средства можно использовать по существующей схеме: когда бизнес вводит гостиницу, он получает компенсацию.

"И предлагаем программу сосредоточить на двух сегментах: небольшие семейные отели до 15 номеров и крупные комплексы от 100 номеров, в том числе на базе действующих гостиниц", — добавил Решетников.

Он заверил, что отельеры и операторы считают эти направления очень эффективными.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что финансирование программы строительства некапитальных отелей в РФ может вырасти вдвое в 2023 году.

"Мы подведем итоги реализации программы в конце года, когда некапитальные средства размещения будут введены в эксплуатацию. Если мера поддержки докажет свою эффективность, то скорее всего, проинвестируем в нее в следующем году в два раза больше средств", — отмечал Чернышенко.

Напомним, что в рамках первоочередных мер поддержки отрасли в условиях санкций правительство выделило 4 млрд рублей на создание некапитальных средств размещения. По итогам конкурсного отбора было выбрано 19 регионов, в которых до конца года должны появиться модульные гостиницы общей вместимостью не менее 2,5 тыс. номеров.