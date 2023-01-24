«Вопрос, который мы рассматриваем, очень важен и с экономической, и с социальной точки зрения. И с точки зрения здравоохранения, так как полноценный летний отдых сказывается благоприятно на здоровье граждан, особенно на детях, а совместный семейный отдых укрепляет семью. Это комплексный вопрос, и, думаю, что мы правильно сделали, что сегодня на него обратили внимание» — сказал президент России во вторник по итогам совещания с правительством, посвященного развитию внутреннего туризма.

По словам Путина, очень важно, чтобы все, о чем говорилось на встрече, было согласовано внутри правительства, не вызывало межведомственных разногласий и было наполнено необходимым финансовым обеспечением.

На совещании речь шла о росте внутреннего турпотока в 2022 году, программах поддержки инвесторов в туристическую отрасль, развитии туризма на особо охраняемых природных территориях, ситуации в транспортной отрасли.