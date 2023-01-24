«Число туристических поездок с размещением в гостиницах в прошлом году выросло на 8% по сравнению с 2021 и составило порядка 62 млн человек. Выходим практически на «доковидный» уровень, несмотря на закрытие южных аэропортов», — сказал он на посвященном развитию туризма в России совещании под руководством президента Владимира Путина.

Решетников напомнил, что в доковидном 2019 году по России было совершено 65 млн турпоездок.

Он отметил, что рост турпотока связан, в том числе, с реализованной в 2021 году государственной программой возврата части стоимости путевки. Ее механизмом, по его словам, воспользовались почти 3,5 млн человек, из них более 800 тысяч детей — по программе детского кешбэка.

«В прошлом году число организованных туров по России выросло на 16% к 2021 году. Доля таких туров достигла 30%», — добавил министр.

Он также назвал регионы, лидировавшие по турпотоку — это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан.

«Помимо них впечатляющие темпы роста показали Тыва, Камчатка. Растет интерес к Владимирской, Псковской, Вологодской областям. Это новые точки роста на карте внутреннего туризма, формата выходного дня», — добавил Решетников.

По его словам, задача регионов сейчас – активнее готовить земельные участки для строительства гостиниц, кемпингов, плотнее работать с инвесторами и с инструментами федеральной господдержки.