Предполагается, что это будет турбаза, подобная музеям деревянного зодчества в Суздале и Костроме, но с работающими мельницей, пивоварней, погребом-ледником, трапезной, подворьем, ярмаркой, печами в избах.

Туристы смогут принять участие в приготовлении еды в печи, ремесленных мастер-классах, поспать на полатях или сеновале.

Основная часть базы отдыха около деревни Тимофеевской на берегу Коняевского водохранилища уже построена. Открытие первой очереди комплекса намечено на осень этого года, затем реализация проекта продолжится.

Первое упоминание деревни Тимофеевская относится к 1637 году. Она расположена в 12 км к юго-востоку от посёлка Головино и в 27 км у юго-западу от города Судогда. Близ деревни находятся два экопоселения.