"Поправка предусматривает введение обязанности депутатов оповещать о выезде за границу. Предлагается поправки вынести на сегодняшнее заседание", — сказал Романов во вторник.

Он отметил, что соответствующая поправку предложил подготовить комиссии по регламенту и организации работы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Если депутат замещает должность председателя комитета и выше, то есть зампредседателя Госдумы, то уведомлять он должен будет письменно председателя Госдумы. А все, кто ниже должности председателя комитета, будут обязаны уведомлять в письменной форме комиссию Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", — пояснил Романов.

По его словам, "это порядок уведомительный, он никак не ограничивает право на передвижение, в то же время дисциплинирует".

Данное постановление вступит в силу сразу после принятия, отметил депутат.