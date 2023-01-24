"Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов, — угроза возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов (африканская чума свиней)", — говорится в документе.

Согласно приказу, добычу охотникам разрешается использовать для личного потребления или уничтожить после получения отрицательного результата на вирус АЧС.

Мероприятия по регулированию численности кабанов будут проводиться в регионе со дня опубликования приказа по 31 декабря 2023 года.

Как сообщалось, в 2022 году на территории Орловской области было зафиксировано пять случаев АЧС.