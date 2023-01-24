"Так, если среднесуточная переработка древесины в аналогичные периоды 2021 и 2022 годов составляла около 2-3 тыс. кубометров в сутки, то в январе 2023-го такое количество ёлок измельчается примерно за неделю. Резкое падение спроса на живую хвою отраслевые эксперты связывают с возросшей популярностью более практичных пластиковых ёлок", — говорится в сообщении.

Между тем, добавили в компании, в прошлом году отмечался "настоящий ёлочный бум".

"Огромное количество деревьев поступало уже с первых дней января. На протяжении нескольких месяцев они измельчались почти в круглосуточном режиме", — уточняет пресс-служба.

Практика измельчения и повторного использования любой древесины применяется в регионе уже несколько лет, елки поступают на полигон до самой весны. Полученная щепа используется для нужд предприятия, в том числе для отсыпки технологических дорог, поясняют в компании.

Использование "зеленых" отходов в технологических целях выполняет сразу две задачи — сокращение вырубки деревьев за счет возврата вторсырья в производственный цикл, а также позволяет значительное снизить количество полигонных захоронений, говорится в сообщении.