Между тем, добавили в компании, в прошлом году отмечался "настоящий ёлочный бум".
"Огромное количество деревьев поступало уже с первых дней января. На протяжении нескольких месяцев они измельчались почти в круглосуточном режиме", — уточняет пресс-служба.
Практика измельчения и повторного использования любой древесины применяется в регионе уже несколько лет, елки поступают на полигон до самой весны. Полученная щепа используется для нужд предприятия, в том числе для отсыпки технологических дорог, поясняют в компании.
Использование "зеленых" отходов в технологических целях выполняет сразу две задачи — сокращение вырубки деревьев за счет возврата вторсырья в производственный цикл, а также позволяет значительное снизить количество полигонных захоронений, говорится в сообщении.