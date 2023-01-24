«Страховой лимит полиса «Джей Стади» составляет 10 млн рублей. Заявлены убытки на более чем 13 млн рублей. Таким образом, страховая сумма должна быть поделена пропорционально и с учетом всех включенных в реестр заявлений», – сказала директор по андеррайтингу личных видов страхования компании «Согласие» Олеся Сабанова.

По ее словам, документы на выплаты подали свыше 90 заявителей из 16 городов России, две трети из них приняты от жителей Москвы.

«В основном документы на получение выплат направлялись по электронной почте, этот канал стал наиболее удобным для обеих сторон. Прием заявлений был завершен в ночь на 20 января», – уточнила Сабанова.

В конце декабря на сайте туроператора «Джей Стади» было опубликовано уведомление о прекращении деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Приказом Минэкономразвития России № 744, опубликованным 26 декабря 2022 г., туроператор был исключен из Единого федерального реестра туроператоров.