"Для такой экскурсии в июне планируется запустить по Волге отдельный прогулочный теплоход. Он будет возить пассажиров к месту затопления ледокола — рядом с мостом через Волгу между Энгельсом и Саратовом. Пассажиры через бесплатное мобильное приложение смогут увидеть трехмерную модель воссозданного артефакта в движении, услышать приветственный гудок судна",- говорится в сообщении.

Отмечается, что созданная в рамках проекта речная экскурсия с дополненной реальностью станет первой в Приволжском федеральном округе.

Из открытых источников известно, что "Саратовский ледокол" был построен в 1895 году. Он помогал перевозить грузы и переправлять пассажиров зимой через Волгу, участвовал в строительстве автодорожного и железнодорожного мостов через Волгу в Саратове, стал одним из "героев" художественного фильма "Строится мост" в начале 1960-х годов.

"Саратовский ледокол" затонул в 1968 году на глубине четырех метров около автодорожного моста "Саратов — Энгельс".

Разговоры о подъеме судна и создании на его базе музея ведутся последние 15 лет.