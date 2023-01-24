"С чем у нас есть проблемы — ( так это) проблемы с БРИКСом (банком развития БРИКС — ИФ). На сегодняшний день БРИКС не финансирует объекты. Мы сейчас ищем варианты, что мы будем делать с этими объектами, которые финансировали по БРИКСу. Это сложная история, потому что бюджетных денег на них не выделяют", — сказал губернатор, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он не уточнил, о каких проектах и о каких суммах идет речь.

Вместе с тем в 2019 году сообщалось, что Минстрой РФ, правительство Ярославской области и администрация Рыбинска заключили договор о реализации проекта "Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах РФ" на территории Ярославской области. Предполагалось, что финансирование проекта будет вестись за счет средств займа Нового банка развития БРИКС.

Власти запланировали три подпроекта общей стоимостью 5,7 млрд рублей, включающие в себя строительство городских очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево, автоматизацию системы управления водоснабжением и водоотведением Рыбинска, реконструкцию и автоматизацию системы насосных станций.

Кроме того летом 2022 года стало известно, что архитектурно-художественную подсветку 56 зданий сделают в Ростовском кремле (Ростов Великий, Ярославская область) в рамках создания туристического кластера "Ростов Великий", деньги на который также должен был выделить банк БРИКС. Регион также на эти цели получил бюджетный кредит от правительства России.