"В 2022 году Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России посетили почти 1,7 млн человек. За новогодние праздники в массовых мероприятиях, проводимых на Соборной площади храма, приняли участие почти 200 тыс. человек", — говорится в сообщении.

В прошлом году комплекс посетили почти 1,4 млн человек, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Таким образом, в 2022 году музейный комплекс посетили на 21,4% больше человек, чем годом ранее.

Музейно-храмовый комплекс ВС РФ Минобороны России находится на территории парка "Патриот" в Одинцовском округе. Он был построен в 2020 году. За это время его посетили почти 4 млн человек.