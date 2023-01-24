"Мы проведём 28 января, в субботу, две кинопрограммы. На первой, которая состоится днем, будут показаны документальные фильмы, в частности связанные с нашими выставками, которые мы проводили в Третьяковской галерее, и также, как и сейчас, снимали. В архиве оказались эти съемки, поэтому мы сможем их показать", — сказала Карпова журналистам.

Кроме того, в рамках мероприятий пройдёт показ фильма, посвященного боярыне Морозовой и истории создания картины. На вечернем кинопоказе будет представлен художественный фильм, посвященный Сурикову.

Карпова также уточнила, что 30 января в Суриковском зале Третьяковкой галереи состоится лекция киноведа Наума Клеймана, который расскажет о Сурикове и режиссере Сергее Эйзенштейне.

В этот же день в Третьяковской галерее запланирован концерт семиструнной гитары, для которого будут подобраны произведения, которые, как уточнила Карпова, "любил Суриков и мог сам исполнять". "И мы подготовим для этого вечера специальную презентацию, где будут работы русских художников, которые изображали гитаристов, и работы самого Сурикова, в частности, акварельный портрет Кропоткиной с гитарой. Будет такой вечер", — добавила она.

На электронных ресурсах Третьяковки также будут опубликованы специальные подборки, посвящённые Сурикову, которые планируется постоянно пополнять. В частности, будут опубликованы материалы о произведениях Сурикова и об исследованиях его произведений.

24 января исполняется 175 лет со дня рождения Василия Сурикова — художника, автора знаменитых исторических полотен "Утро стрелецкой казни", "Меншиков в Березове", "Боярыня Морозова".