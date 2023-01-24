"Выделенные средства — 80,8 млн рублей — предусмотрены на реализацию первого этапа проекта "Слияние времен: ансамбль площади Соборная г. Касимов". Всего на эти цели будет направлено 290,8 млн рублей", — сказал Макаров.

Он уточнил, что предложение о направлении в 2023 году дополнительных средств на благоустройство рязанского райцентра одобрено комиссией ФС РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

По словам Макарова, Касимов вошел в число победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды среди исторических поселений и в качестве поощрения получит грант.

Комментируя решение о выделении Рязанской области дополнительных средств на благоустройство Касимова, губернатор Павел Малков подчеркнул значимость программы по созданию комфортной среды, ее особое значение для малых городов, имеющих богатую историю.

"Касимов — туристическая жемчужина региона. Будем приводить его в порядок, спасать уникальные памятники, благоустраивать пространства. Победа в конкурсе и реализация первого этапа — старт большой работы по созданию в Касимове комфортной среды", — написал глава региона в своем телеграмм-канале.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта "Слияние времен" будет направлено 70 млн рублей из федерального бюджета, еще 17 млн из бюджета региона и по 1 млн — из местного бюджета и внебюджетных источников.

Город Касимов (тат. Ханкирм?н, Касыйм, до 1376 года — Городец Мещерский, до 1471 года — Новый Низовой Город) основан в 1152 году. Являлся столицей возникшего по княжьему указу в глубине мещерских лесов Касимовского ханства (1452 — 1681 год). С 2015 года город входит в перечень исторических поселений федерального значения.