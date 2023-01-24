"Сохранившиеся заводы, как памятники промышленной архитектуры, представляют собой особую историческую ценность. В целях их сохранения и популяризации разработана стратегия развития промышленного наследия", — цитирует пресс-служба Назарова.

По словам премьер-министра, в конце 19 века на территории республики работали 15 медеплавильных и 15 железоделательных заводов. Ведущую роль в формировании горнозаводской промышленности Южного Урала играла компания симбирских купцов Твердышевых и Мясниковых. На их заводах производилось более 30% уральской меди. Наиболее известны сохранившиеся до наших дней комплексы Воскресенского, Верхоторского, Богоявленского, Белорецкого заводов, здания Архангельского, Благовещенского и Преображенского заводов.

Помимо металлургических предприятий сохранились и другие объекты промышленной архитектуры, в частности, Казенный водочный завод в Стерлитамаке, Нижнетроицкая Алафузовская фабрика в Туймазинском районе, Спиртзавод Ландсберга в Бирске.

Всего на территории региона насчитывается 69 таких объектов, уточнил Назаров.

На совещании во вторник глава кабинета министров поручил управлению по государственной охране объектов культурного наследия (Башкультнаследие) разработать план проекта восстановления заводов, входящих в туристическое индустриальное кольцо "Медный Урал", а также подготовить предложения по использованию механизмов ГЧП при реконструкции объектов индустриального наследия.

И.о. руководителя Башкультнаследия Салават Кулбахтин, в свою очередь, сообщил, что для проведения наиболее полной научной реставрации отобраны четыре комплекса на Южном Урале — Воскресенский, Верхоторский, Богоявленский и Преображенский медеплавильные заводы, находящиеся в сельской местности.

"Немаловажным фактором данного выбора является то, что возрождение данных объектов в сельской глубинке привлечет дополнительное внимание к районам предгорной Башкирии, послужит развитию внутреннего и внешнего туризма", — подчеркнул Кулбахтин.