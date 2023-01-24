«Туроператоры столкнулись с проблемой. В июле был подписан закон об обнулении НДС для гостиниц, во многом поэтому у нас такой спрос на инвестиции в гостиницы. А ранее НДС был обнулен для ж/д и авиаперевозок. Туроператоры, которые оптом приобретают места в гостиницах и заказывают перевозки, сами по-прежнему платят НДС. И получается у них входящий НДС нулевой, а исходящий они должны платить 20% со всей суммы. НДС стал играть роль оборотного налога. И туроператоры начали проигрывать конкуренцию небольшим компаниям на УСН либо платформенным решениям тем, кто работает на упрощенной системе налогообложения, и цифровым платформам», — сказал он во вторник на совещании по развитию внутреннего туризма под председательством президента Владимира Путина.

Как подчеркнул Решетников, туроператоры необходимы для развития туротрасли, так как они «раскатывают новые маршруты и гарантируют качественный комплексный продукт». По его словам, это «системообразующие организации в отрасли».

«Этот вопрос проработан в правительстве, и есть предложение освободить от НДС туристический продукт, но только если речь идет о внутреннем и въездном туризме. Меру предлагаем распространить задним числом с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года, синхронизировать с гостиницами. У нас там тоже НДС на пять лет отменен. Просим эту инициативу поддержать, это будет очень важный шаг вперед», — сказал он.

Владимир Путин попросил прокомментировать это предложение министра финансов Антона Силуанова.

«Мы проработали этот вопрос в правительстве, согласованное предложение. Несмотря на сокращение доходной базы, она незначительна, порядка 3-4 млрд рублей. Но это справедливое предложение, которое позволит простимулировать туристический бизнес, поддерживаем предложение», — сказал глава Минфина.

Ранее крупные туроператоры и отраслевые объединения многократно обращались в правительство с просьбой отменить НДС на внутренний турпродукт, так как налог снижает его конкурентоспособность по сравнению с зарубежным.