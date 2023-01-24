"Самое большое количество зданий, которые обследуют в этом году, — 302 — находятся в так называемых "заповедных" населенных пунктах, где очень много объектов, имеющих историческую ценность. Это город Нижнеудинск, села Верхоленск Качугского района, Бельск Черемховского района, Александровское Боханского района", — говорится в сообщении.

Нижнеудинск, Верхоленск и Бельск образованы на месте острогов, построенных в XVII веке первыми русскими переселенцами в Сибири, и являются одними из старейших поселений в Иркутской области. В селе Александровском в XIX — начале XX века действовала Александровская центральная каторжная тюрьма, или Александровский централ, и Александровская центральная пересыльная тюрьма, через которую прошли многие революционеры.

Эксперты также исследуют 117 объектов, расположенных в Иркутске вне границ исторического поселения, 108 объектов так называемой "группы риска", которые имеют опасность утраты, 42 многоквартирных жилых дома, 52 религиозных объекта.

В перечень вошли объекты из 29 населенных пунктов региона. В областном бюджете на проведение экспертиз предусмотрено 50 млн рублей.

"В ближайшее время будут объявлены торги по поиску подрядчиков", — уточняется в сообщении со ссылкой на руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталия Соколова.

В прошлом году положительные заключения историко-культурных экспертиз получили 420 выявленных объектов культурного наследия. В текущем году сведения о них будут внесены в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ.

"2022 год стал для нас пилотным в этой работе. Эксперты изучили огромные объемы исторической и архитектурной информации. Следующий этап — определить, что будет со зданиями, которые прошли экспертизы, получив как положительные, так и отрицательные заключения, когда в них пройдут восстановления и реставрации. Информация, собранная экспертами, очень интересная. Она может быть использована для увеличения туристической привлекательности региона", — цитирует пресс-служба губернатора Игоря Кобзева.

Всего в Иркутской области зарегистрировано 3,8 тыс. выявленных объектов культурного наследия. Согласно Стратегии государственной культурной политики РФ, все они должны пройти экспертизы до 2030 года.