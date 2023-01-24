"Мы хотим создать пешеходный квартал в Ярославле", — сказал он.

По словам Евраева, речь идет об улицах Андропова, Трефолева, Нахимсона.

В настоящее время ведется поиск инвестора. "Если инвестора найти не получится, то будем рассчитывать на свои силы", — добавил губернатор.

Он не уточнил, когда именно будет реализован проект.

Улицы Нахимсона, Трефолева, Андропова находятся неподалеку от главной пешеходной улицы Ярославля — Кирова. По этим улицам не ходит общественный транспорт, однако там разрешен проезд на личных автомобилях.