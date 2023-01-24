Пассажиропоток на внутренних линиях вырос на 9,5%, до 3,1 млн человек.

"Среди наиболее популярных направлений можно выделить Санкт-Петербург (рост на 52,9%), Махачкалу (рост в 3,5 раза), Минеральные Воды (рост в 2,5 раза), Новосибирск (рост в 1,6 раза), Калининград (рост на 15,5%), Сочи (рост на 14,7%). Традиционно сохраняется высокий спрос на рейсы в Москву — 1 млн 524 тыс. пассажиров (рост на 16,8%)", — отмечается в пресс-релизе.

Пассажиропоток на международных направлениях сократился на 12,3% из-за отмены ряда рейсов. Наиболее популярными зарубежными направлениями в 2022 году стали Бодрум (рост в 5,2 раза), Дубай (рост в 2,7 раза), Даламан (рост в 2,2 раза), Хургада (рост на 22,2%) и Стамбул (рост на 17,4%).

В целом маршрутная сеть аэропорта в прошлом году включала 90 направлений (81 направление в 2021 году), в том числе 33 международных.

Аэропорт Казани имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3,75 тыс. метров и шириной 45 метров, аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

По данным реестра эксплуатантов и воздушных судов на 15 декабря 2022 года, размещенным на сайте Росавиации, аэропорт Казани является одним из базовых для авиакомпаний "ЮВТ Аэро", "Авиасервис" и "Джет Экспресс", также в аэропорту базируются авиакомпании "Тулпар Эйр" и "Казанское авиапредприятие".