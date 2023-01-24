«Этой зимой Египет остается одним из самых доступных пляжных направлений для россиян. Одна из причин такой популярности египетских курортов – доступные цены на туры. После пика новогодних праздников отели предлагают скидки 40-45%, чтобы привлечь побольше туристов», — рассказали в ассоциации.

Как уточнили в АТОР, снижение стоимости туров в Египет будет краткосрочным. С конца февраля-начала марта на направлении начнется высокий сезон, поэтому цены пойдут вверх.

По словам туроператоров, спрос на Египет за счет привлекательных цен очень высокий. На ближайшие рейсы у крупных туроператоров осталось мало свободных мест.

В ассоциации также отметили, что в первой половине января цены на Египет были на 15-20% выше в сравнении с аналогичным периодом декабря.

«Во-первых, сократились объемы перевозки: полеты в Египет прекратили авиакомпании Nordwind и iFly, блоки мест на рейсах которой брали несколько туроператоров. Кроме того, в середине декабря цены на туры в Египет были в принципе ниже, потому что туроператоры стимулировали продажи на фоне запуска масштабных полетных программ в Азию», — пояснили в АТОР.

Также на ценовую политику влиял курс рубля и традиционно более высокие тарифы на новогодние туры.

Что касается предпочтений туристов, то с учетом увеличения длительности перелета за рубеж многие россияне выбирают туры большей продолжительности (9-10 ночей) и отели 4* и 5*.