Результаты исследования опубликованы в журнале Insects.

Новый вид муравья получил название Manica andranna. Он найден в балтийском янтаре приабонского возраста (поздний эоцен, 37,8-33,9 млн лет). Голотип нового вида хранится в коллекции Калининградского музея янтаря, говорится в публикации.

Основные морфологические особенности нового вида изучены с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии, в том числе и в режиме 3D-моделирования. Муравей является первым ископаемым видом рода Manica Jurine и представляет собой важное звено в понимании происхождения и эволюции рода.

Найденный вид является предком некоторых современных муравьёв из крупнейшего подсемейства Myrmicinae. Это первая настолько древняя находка данного рода в ископаемом состоянии и первая такая находка в Европе. Она подтверждает происхождение рода Manica по крайней мере в эпоху эоцена.

"Несмотря на находку первого ископаемого вида в Старом Свете, на основании изучения нового вида и сравнения его с другими представителями рода мы предполагаем, происхождение рода Manica было в Северной Америке в раннем эоцене (около 50 млн лет назад), а более позднее распространение его представителей в Евразии произошло в середине эоцена или ранее", — отмечают ученые в публикации.