Речь идет о Зимнем театре, музеях истории Хостинского района и имени Николая Островского.

"На эти цели направят свыше 90 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2023 году запланировано отремонтировать здания городской библиотеки №1 им.Александра Пушкина, дома-музея народной артистки СССР Валерии Барсовой. Уже ведутся строительные работы в санатории имени Кирова, на даче Воронова, дворцово-парковых ансамблях санаториев "Волна" и "Кудепста", где во времена Великой Отечественной войны располагались госпитали, а также в здании Морского вокзала.

"На территории курорта расположено 534 памятника истории и культуры Российской Федерации. В Год архитектуры, объявленный главой Сочи Алексеем Копайгородским, в городе ведется масштабная работа по обеспечению их сохранности. Организована инвентаризация и включение объектов культурного наследия в реестр муниципальной собственности", — цитирует пресс-служба директора департамента архитектуры и градостроительства горадминистрации Дмитрия Литвинца.

"На сегодняшний день в него уже включено 139 памятников истории и культуры. Выявлено 83 бесхозных объекта, которые также включат в реестр и закрепят на праве оперативного управления за отраслевыми и территориальными органами администрации", — отметил Литвинец.