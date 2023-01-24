"Аврора", как ожидается, станет получателем 19 региональных Ил-114-300, 10 "Байкалов" и 8 SSJ-NEW (импортозамещенная версия Superjet 100). Технику будет поставлять в лизинг "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), которая приобретет ее у производителей (структур "ОАК", "УЗГА") с использованием средств ФНБ. Для этого Минфин должен будет выкупить размещаемые под проект облигации ГТЛК, а та, c момента начала эксплуатации самолетов, — погашать их по ставке 1,5% годовых. Предполагается, что источником погашения облигационного займа будут лизинговые платежи "Авроры".

По словам источника, при согласовании договора с ГТЛК "Аврора" попросила включить в него условие об отмене платежей в периоды возможной приостановки эксплуатации самолетов по решению авиавластей (например, при выявлении конструктивно-производственных недостатков) и их бесплатном переносе на будущие периоды. Все передаваемые "Авроре" самолеты абсолютно новые и не имеют подтвержденной статистики безотказной работы, аргументировали в компании. Практика освоения новых типов воздушных судов подтверждает неизбежное проявление "детских болезней" на раннем этапе их эксплуатации. Предлагаемые лизинговые соглашения это обстоятельство не учитывают. При простаивании самолетов у компании не будет источника погашения платежей, что представляет угрозу ее банкротства, предупредили в "Авроре".

Чтобы учесть требование перевозчика, в периоды простоя самолетов ГТЛК нужно будет привлекать дополнительные кредитные средства. По словам источника, в компании опасаются, что это создаст риски неисполнения обязательств по возврату средств ФНБ. Поэтому ГТЛК попросила профильные министерства, участвующие в согласовании инвестпроекта, чтобы в нем учитывалось аналогичное условие о приостановке погашения займа и переносе платежей.

В ГТЛК отказались от комментариев. "Интерфакс" также направил запросы в пресс-службы "Авроры", Минпромторга, Минтранса, Минфина и Минэкономразвития.

Софинансирование из ФНБ лизинга гражданских воздушных судов предусмотрено госпрограммой, утвержденной в 2021 году. В соответствии с ней до 2030 года российским перевозчикам планируется поставить более 450 самолетов и 460 вертолетов, сообщали в "Ростехе" (объединяет предприятия авиапрома). Приобретать технику для последующей передачи перевозчикам по льготным ставкам будут лизинговые компании, основной пакет заказов придется на ГТЛК, говорил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. В 2022-2024 гг. на программу будет выделено 279 млрд руб. под 1,5% годовых, заявлял он. 79 млрд руб. — в 2022 году и по 100 млрд руб. в следующие два года.

Но в декабре прошлого года президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам констатировал, что механизм льготного лизинга воздушных судов (а также водного транспорта) с использованием средств ФНБ так и не заработал. Он призвал правительство начать выделять деньги.

В январе Мантуров доложил президенту о согласовании первого инвестпроекта — выделении из ФНБ 175 млрд руб. на поставку "Аэрофлоту" в 2023-2025 гг. 63 самолетов: 34 SSJ-NEW, 18 МС-21 и 11 Ту-214. Предоставлять технику в 18-летний лизинг будет "Авиакапитал-Сервис" ("дочка" "Ростеха"). В утвержденном правительством паспорте инвестпроекта условия о приостановке платежей при вынужденном простое "Интерфакс" не обнаружил.