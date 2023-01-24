"Эти результаты подчеркивают важность лесных слонов и других крупных травоядных для поддержания биоразнообразия и запасов углерода в тропических лесах", — говорится в публикации.

Отмечается, что слоны увеличивают депонирование углерода за счет того, что питаются листьями быстрорастущих видов с низкой плотностью древесины, которые лучше усваиваются, тем самым освобождая место для более "плотных" деревьев, аккумулирующих больше углерода.

Слоны также являются отличными распространителями семян деревьев с высокой плотностью углерода, которые часто дают большие питательные плоды, пригодные для их питания.

Отмечается, что в случае вымирания лесных слонов, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе из-за браконьерства, тропические леса потеряют от 6 до 9% своей способности улавливать атмосферный углерод, что усилит планетарное потепление.

"Успешное сохранение слонов будет способствовать смягчению последствий изменения климата в глобальном масштабе", — считают ученые.

Отмечается, что некогда в Африке жило до 10 млн лесных слонов, однако сейчас их меньше 500 тыс., причем большинство популяций живут в изолированных анклавах, их численность сократилась более чем на 80% за последние 30 с лишним лет.