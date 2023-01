Сегодня в 12:49 Ученые сообщили о ключевой роли слонов в способности тропических лесов связывать углерод

МОСКВА. 24 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — Международная группа ученых установила, что лесные слоны играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия лесов Западной и Центральной Африки и их способности связывать углерод, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS, США).