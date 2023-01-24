"Специалисты Института экологии и устойчивого развития совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами фонда "Компас" в декабре отобрали образцы тканей мертвых тюленей для выяснения причин гибели. Сегодня по первым результатам мы можем сказать, что образцы дали положительные результаты на птичий грипп", — сказал ученый.

По его словам, на острове Малый Жемчужный, являющемся основным лежбищем каспийских тюленей, в конце весны — начале лета 2022 года была отмечена массовая гибель дикой птицы от птичьего гриппа (H5N1).

"Мы думаем, что это могло произойти и с каспийским тюленем, так как есть данные, что во всем мире идет вспышка данного штамма. От него погибают животные, в том числе морские млекопитающие. Даже медведи на Аляске погибают от птичьего гриппа", — сказал Гаджиев.

Он добавил, что весной получится углубленно изучить ситуацию и получить достоверные данные.

В январе текущего года на побережье Каспийского моря в Дагестане специалисты природоохранных структур обнаружили более 50 туш краснокнижных тюленей.

В декабре 2022 года вдоль всего Каспийского моря в течение нескольких дней нашли более 2,5 тыс. мертвых тюленей. Наибольшее количество погибших особей было обнаружено в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

Тогда ученые выдвинули версию о естественных причинах гибели животных, так как состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их отравлении тяжелыми металлами или пестицидами.