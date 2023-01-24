Установлено, что мужчины ловили соколов-сапсанов и балобанов, используя для этого приманку в виде голубей и различные приспособления.

В дальнейшем птиц планировалась вывозить за границу для продажи коллекционерам и любителям соколиной охоты.

"Незаконно добытые особи были обнаружены в одной из квартир Иркутска и впоследствии выпущены в места своего обитания. В результате противоправных действий РФ причинен ущерб на сумму свыше 2,6 млн рублей", — говорится в сообщении.

Суд приговорил организатора группы к 8 годам лишения свободы, соучастники получили от 5 лет до 5 лет 6 месяцев. Все осужденные будут отбывать наказание в колониях общего режима.

Как уточняет региональное СУ СКР, ловля птиц происходила в Тажеранских степях Ольхонского района Иркутской области, то есть на территории Прибайкальского нацпарка. Среди осужденных — два жителя Московской области и Белгорода.