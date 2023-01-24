Он отметил, что ремонт автодорог на улицах курорта проводится по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги". "Движемся стабильно, с опережением графика: двадцать участков плана-2023 завершили ещё в прошлом году", — подчеркнул градоначальник.

Кроме этого, мэр сообщил, что совместно с горожанами формируется план ремонта улиц на 2024 год.

"На следующий год планируется отремонтировать более сотни улиц", — сообщил Копайгородский, добавив, что особое внимание уделяется дорожным участкам, пострадавшим от оползней.