Инспекторы обойдут территорию и соберут данные о встречающихся следах на 17 маршрутах. "Переписчики" будут фиксировать следы лосей, кабанов, косуль, волков, лисиц, енотовидных собак, рысей, белок, зайцев-беляков, куниц, горностаев, американских норок, глухарей и рябчиков. Итоги "переписи" станут известны к концу марта.

Как отмечает директор нацпарка Эльвина Новосёлова, подобный учет проводится для определения плотности населенности территории.

"На основе полученных данных мы сделаем выводы, во-первых, о том, кого, сколько и где именно мы охраняем. Во-вторых, эти цифры помогут спланировать биотехнические мероприятия, которые позволят поддерживать, а может быть и расширять, биоразнообразие" — цитирует Новосёлову пресс-служба.

Согласно данным учета предыдущего года, в таганайских лесах обитает более 2 тыс. 600 белок, 1 тыс. 300 зайцев, 280 лосей, а также 73 горностая, 137 куниц, 51 лисица, 9 волков.