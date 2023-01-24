"Выставка "Богатство обязывает" посвящена вкладу российских дореволюционных и современных предпринимателей в развитие культуры, науки, образования и социальной инфраструктуры страны", — говорится в сообщении.

Экспозиция знакомит с яркими дореволюционными и современными проектами, которые поддержали меценаты и благотворители Тульской, Липецкой, Воронежской областей и Санкт-Петербурга.

"История Тульской области знает много ярких примеров благотворительности и меценатства в предпринимательской среде: Ваныкин, Баташев, Демидов и другие. И эта работа продолжается и в наши дни. Крупные предприятия и бизнес активно включаются в строительство, реставрацию, капитальный ремонт и оснащение учреждений здравоохранения, образования и культуры", — сказала на открытии министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Проект организован Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей совместно с партнерами из Тульской области и других регионов в рамках Всероссийского проекта "Наследие выдающихся предпринимателей" при поддержке Фонда президентских грантов.

Для студентов и школьников будут проводиться бесплатные экскурсии и проектные сессии, где они могу разработать собственные благотворительные проекты, отметили в пресс-службе.

Выставка будет работать до 22 февраля.