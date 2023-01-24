На этот день запланировано около 300 рейсов, их отмена может коснуться порядка 35 тыс. пассажиров.

Забастовка работников служб безопасности и наземного обслуживания, а также других сотрудников аэропорта была анонсирована профсоюзом Ver.di. Причиной такой меры стал спор с оператором относительно зарплат, отмечает MarketWatch.

Представители крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa не ответили на запрос MarketWatch о комментарии по поводу предстоящей забастовки. Акции компании в начале торгов во вторник дорожают на 0,6%.

В прошлом году в Германии и других европейских странах прошли несколько забастовок работников аэропортов и пилотов, из-за которых были отменены сотни рейсов.