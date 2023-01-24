"В зимней программе Utair 56 направлений для связи городов Ханты-Мансийского округа между собой, а также с другими регионами и странами — это на 20% больше, чем было в прошлом сезоне. Большая часть новых рейсов приходится на внутрироссийские маршруты, но не менее активно мы наращиваем полеты за рубеж: Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Так, в зимней программе 2023 года появилось семь новых маршрутов по России: теперь авиакомпания летает из Ханты-Мансийска в Челябинск, из Когалыма — в Пермь, из Нижневартовска — в Екатеринбург, из Нягани — в Екатеринбург, из Сургута — в Горно-Алтайск, Новокузнецк, Челябинск.

За рубеж "ЮТэйр" запустила 8 рейсов из Сургута — в Алматы, Баку, Бишкек, Ереван, Ош, Ташкент, Фергану и Худжанд.