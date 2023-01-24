"Для увеличения пассажиропотока и расширения маршрутной сети компания планирует приобрести турбореактивные самолеты. По мнению руководства компании, увеличение флота даст возможность запустить международные рейсы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Qazaq Air агентству "Интерфакс-Казахстан" сообщили, что после приобретения турбореактивных самолетов компания сможет рассматривать запуск рейсов в новые страны с дальностью полетов более трех часов.

Отмечается, что руководство авиакомпании в рамках рабочей поездки в Дублин (Ирландия) провело ряд встреч с производителями воздушных судов, потенциальными лизингодателями, финансовыми организациями для расширения воздушного парка авиакомпании в ближайшее время.

В настоящее время компания выполняет рейсы между регионами Казахстана, а также в Россию и Азербайджан.

Qazaq Air контролируется государством. Флот авиакомпании Qazaq Air состоит из 5 турбовинтовых самолетов De Havilland Dash-8-Q400NG канадского производства.