"25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26.01.2023 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении Минтранса в телеграм-канале.

В пресс-службе Росавтодора "Интерфаксу" уточнили, что в четверг строители начнут надвижку третьего из четырех новых пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста, которые устанавливаются вместо ранее демонтированных.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в последний раз ограничивалось на четыре часа в пятницу для демонтажа последнего (четвертого) пролета левой стороны автомобильной части (в направлении из Крыма в Краснодарский край), поврежденной при взрыве 8 октября 2022 года.

Первые два поврежденных пролета левой части моста демонтировали и вывезли 19 и 21 декабря, третий и четвертый — 17 и 20 января. Планируется, что все новые пролеты будут установлены в проектное положение в феврале.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он отметил, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.