Так, в конце 2022 года введены в эксплуатацию аэропорты в поселках Депутатский, Белая Гора, Хандыга и Сангар.

"В 2023 году реконструкцию планируется завершить в аэропортах: Вилюйск, Усть-Нера, Черский и Якутск. В первых трех планируется реконструировать аэродромную инфраструктуру, в частности, взлетно-посадочные полосы (ВПП), перроны и рулежные дорожки. Будут построены новые насосные станции, склады и производственные здания, автодороги, объекты энергетического хозяйства, резервуары для хранения горюче-смазочных материалов и другое", — говорится в сообщении.

В аэропорту Якутска предполагается завершить работы по реконструкции ВПП.

Север Якутии не имеет круглогодичной доступности: автотранспорт может доехать до многих населенных пунктах только по зимникам. В связи с этим доставка грузов и пассажиров производится авиацией. В Якутии действует 31 аэропорт.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года" были включены аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Нюрбы, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангара, Полярного и Усть-Неры. В ряде аэропортов до 2024 года было запланировано строительство аэровокзальных комплексов, реконструкция взлетно-посадочных полос, а в некоторых предусмотрено обновление объектов вспомогательной аэропортовой инфраструктуры. На это из федерального бюджета выделено 38,6 млрд рублей.

В 2022 году Якутия обратилась к федеральному центру с просьбой включить в программу модернизации еще 11 аэропортов, о реакции федеральных властей не сообщалось.