"Самолет вернулся во Владивосток, на запасной аэродром", — сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно покружило над Южно-Сахалинском и вынуждено было вернуться из-за сильного бокового ветра и метели.

Согласно онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинск, в настоящий момент на несколько часов задержаны на прилет пять рейсов из Владивостока, Хабаровска и Южно-Курильска, а также четыре рейса на вылет в эти же города. Рейсы из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань (Приморский край) и обратно перенесены на утро 25 января.

Как сообщалось, Сахалинская область оказалась под влиянием очередного циклона, на юге Сахалина и в Южно-Сахалинске дует сильный ветер, метель. На среду синоптики прогнозируют ухудшение погоды — сильные метели с ураганным ветром на Сахалине и Курильских островах, в Татарском проливе и в Охотском море будет бушевать шторм с высотой волн до шести метров, спасатели предупредили судовладельцев о возможном быстром обледенении судов.

Паромная переправа Холмск-Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, во вторник днем закрылась до четверга. В нескольких районах Сахалина занятия в школах в среду из-за метели перевели на дистанционный режим.