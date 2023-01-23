Дополнительные поезда будут ходить из Москвы в Казань, Киров, Чебоксары, Оренбург, Ульяновск, Саратов, Астрахань, Воронеж, Екатеринбург, Нижний Новгород и др.

Из Санкт-Петербурга поезда отправятся в Челябинск, Казань, Белгород, Великие Луки, Архангельск, Ярославль, Сортавалу.

Дополнительные назначения также запланированы из Ростова-на-Дону в Кисловодск и Адлер, а также по таким маршрутам, как Тюмень — Оренбург, Зеленый Дол — Казань, Петрозаводск — Псков, Нижний Новгород — Кисловодск.

Кроме того, с 22 по 26 февраля между Москвой и Санкт-Петербургом будут дополнительно назначены рейсы "Сапсанов". С 22 по 27 февраля некоторые "Сапсаны" на этом направлении и "Ласточки" Москва — Кострома и Москва — Нижний Новгород, обычно курсирующие одиночными составами, будут курсировать в сдвоенном исполнении.

При повышенном спросе на поездки в февральские праздничные дни возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов, отмечают РЖД.