"Эта передача осуществилась в течение 2021-2022 годов", — сказала она.

В частности, в корпусах по набережной реки Фонтанки предполагается разместить как фонды, так и экспозицию, а также новую библиотеку, которая будет представлять собой экспозиционно-практическое пространство двойного назначения.

"Там имеется большое помещение бывшей библиотеки Военно-морской академии, которое мы хотим сделать библиотекой, но не простой. Как нам кажется, это должна быть экспозиция, но имеющая абсолютный библиотечный функционал. То есть в атмосфере экспозиции, которая будет воспроизводить библиотеку блокадной поры, можно будет прийти и поработать с документами, которые будут представлены нашим цифровым архивом, и с книгами, коих (...) насчитывается более 17 тысяч томов", — сказала Лезик.

Книги в фондах музея издавались в период блокады и Великой Отечественной войны, а также в 1960-1980-е годы.

В свою очередь в здании в Соляном переулке, где прежде располагался спортивный зал Военно-морской академии им.Кузнецова, планируется создать фондохранилище.

"Фондохранилище музея — это особое помещение, которое должно быть оборудовано по последнему слову техники, чем мы сейчас и занимаемся", — сказала Лезик.

Кроме того, по словам Лезик, в ближайшее время музей получит еще более значительные площади, что позволит сделать экспозицию, насчитывающую порядка 54 тысяч единиц хранения, более детальной.

Как сообщалось, 18 января президент Владимир Путин в ходе визита в Петербург поддержал превращение Музея обороны и блокады Ленинграда в общенациональный центр.

В январе 2022 года сообщалось, что министерство обороны РФ передаёт музею помещения на набережной реки Фонтанки площадью 1,4 тыс. квадратных метров. Ранее город также приобрел для музея нежилые помещения общей площадью порядка 300 квадратных метров в Соляном переулке.

Кроме того, в состав музея были включены Главный павильон Московского парка Победы и флагманский командный пункт — "Бункер Трибуца". В 2021 году на базе музея был создан Институт истории обороны и блокады Ленинграда.