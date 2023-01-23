"Необходимо идеологию курортного сбора распространить на весь Ставропольский край. У нас практически весь край может предоставлять туристические услуги, что позволит собирать и направлять дополнительные средства на развитие инфраструктуры для отдыха по всему региону", — приводятся в сообщении слова главы Ставрополья Владимира Владимирова.

Губернатор рекомендовал, в том числе, администрациям Предгорного, Георгиевского, Минераловодского округов, городу Лермонтов, принимающих отдыхающих, до 10 февраля разработать заявки на включение в эксперимент по курортному сбору.

"Не обязательно устанавливать его ставку на уровне, который действует в городах-курортах (Кавказских Минеральных Вод — ИФ). Но возможности развивать туристский потенциал необходимо использовать", — сказал Владимиров.

Ранее сообщалось, что срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер курортного сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека.

Сбор взимается с отдыхающих в курортных городах Ставропольского края — Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске. Жители Ставрополья освобождены от его уплаты, а для гостей края из других территорий действует ряд социальных льгот.