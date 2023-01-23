"В 2022 году запущено 28 новых отелей вместимостью порядка 1 тыс. номеров. До конца 2023 года к открытию запланировано ещё порядка 50 объектов вместимостью порядка 1 тыс. номеров. Среди наиболее крупных объектов, которые запланированы к вводу в эксплуатацию — отель Abrau Light в Новороссийске на более чем 100 номеров, и "Город mira" в Анапе на 600 номеров", — сообщил представитель министерства.

Как сообщалось, в настоящее время на курортах края реализуется 39 инвестиционных проектов.

По данным пресс-службы администрации региона, по системе "все включено" на курортах Кубани работает 80 средств размещения. Отмечается, что отели, работающие по данной системе, наиболее востребованы: в низкий сезон их заполняемость выше на 15%, а в высокий — на 20%.

Как сообщалось, по итогам 2022 года турпоток в Краснодарский край составил 17,4 млн человек, превысив допандемийный 2019 год.