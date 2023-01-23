"В Севастополе военные строители продолжают реализацию проекта по строительству и реконструкции историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Готовность первого объекта парка — "Детского художественно-эстетического центра" к приему обучаемых проверили замглавы российского военного ведомства Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев", — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что строительство историко-археологического парка "Херсонес Таврический" ведется специалистами Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина. Кластер возводят на территории в 30 гектаров. Помимо "Детского художественно-эстетического центра", здесь завершается строительство центра "Корсунь" (филиал "Артека"), будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, христианства.