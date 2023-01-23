Первый рейс из Минвод вылетел в 23:05 мск 22 января, посадка в Самарканде состоялась в 04:05 23 января. Вылет из Самарканда в 05:05 понедельника, посадка в Минводах в 06:20.

Первоначально рейс по маршруту Минводы-Самарканд-Минводы компания планировала запустить 4 декабря 2022 года. "Интерфаксу" не удалось оперативно узнать причины переноса даты запуска авиарейса. Авиакомпания "Азимут" также выполняет рейсы в Самарканд из международного аэропорта "Внуково" (Москва). "Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.