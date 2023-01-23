"Когда парому "Эстония" было выдано разрешение на пригодность к мореходству, осмотр его носовой части не проводился, а если он и был проведен, парому вообще нельзя было бы выдавать сертификат судна из-за ошибок в конструкции. Мы пришли к выводу, что судно не было мореходным, выдача свидетельства была неправильной, и судно не должно было совершать плавания между Таллином и Стокгольмом", — сообщили авторы отчета из Эстонского, Шведского и Финского центров по расследованию происшествий.

При этом в ходе расследования не было обнаружено фактов, которые опровергли бы выводы официальной международной комиссии 1997 года о гибели парома. Так, исследователи пришли к выводу об отсутствии признаков столкновения с другим судном или военным кораблем, или о взрыве в носовой части парома. Эти версии активно обсуждались рядом СМИ и сторонниками теорий заговора.

В отчете отмечается, что пробоины и деформации в корпусе судна, на которые указывали авторы альтернативных исследований, вероятно, были вызваны перемещениями судна по морскому дну. "Рельеф гранитного грунта на морском дне соответствует деформации корпуса", — отметили исследователи.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 членов экипажа и пассажиров. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

Гибель парома вызвала много вопросов и породила различные версии уже в первые дни после крушения судна. Появились предположения о столкновении с подводной лодкой, о перевозке российского оружия на его борту, взрыве на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и тому подобное. У многих вызвал недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, а также о захоронении останков судна песком или бетоном (что не было выполнено — ИФ).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна.

Новые исследования парома были проведены и в связи с появлением дополнительных данных о гибели парома в показанном в конце сентября 2020 года норвежском документальном пятисерийном фильме "Estonia — находка, которая изменит все". В нем, в частности, говорится об обнаружении в корпусе судна повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в ранее проведенных расследованиях не упоминалось.

В связи с этим были проведены новые предварительные исследования. Как ожидается, предварительная оценка будет завершена в 2024 году.