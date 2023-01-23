Первая экскурсия прошла по центральной улице города — пешеходной Большой Покровской. Ее посетили более 80 нижегородцев и гостей города из Москвы, Новосибирска и Дагестана. В следующее воскресение запланирована экскурсия по улице Рождественской.
Начало всех экскурсий — в 12.21. Такое время выбрано не случайно — Нижний Новгород был основан в 1221 году.
"Посещение мероприятий абсолютно бесплатно для всех желающих и не требует предварительной регистрации", — добавляет мэрия.
Ранее сообщалось, что городовые с прошлого года присутствуют на туристических маршрутах города. "Дежурные по улице" одеты в форму городовых начала ХХ века. Помимо помощи горожанам и гостям города они также следят за порядком.