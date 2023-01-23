"Пригородные поезда РА-3 "Орлан" будут отправляться утром из Екатеринбурга, а вечером — из Челябинска. Оптимальное расписание второй пары поездов разработано исходя из технических возможностей инфраструктуры и графиков движения транспорта по линии железной дороги Екатеринбург — Челябинск", — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время между городами в ежедневном режиме курсирует одна пара поездов (утром выезжает из Челябинская, вечером — из Екатеринбурга).

Решение о запуске дополнительных рейсов было принято исходя из высокого спроса на маршрут.

На пути следования из Екатеринбурга в Челябинск предусмотрены остановки на пунктах "Первомайская", "Ботаническая", "Верхний Уфалей", "Кыштым", "Аргаяш", "236 км". Время дороги составит чуть больше четырех часов в одну сторону.

Как сообщалось, поезд "Орлан" начал курсировать по регулярному маршруту Челябинск — Екатеринбург в ноябре 2022 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Челябинской области Алексей Текслер подписали на международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге соглашение о развитии сотрудничества в сфере организации транспортного обслуживания населения в регионах, в том числе, в развитии пассажирских перевозок в пригородном железнодорожном сообщении.

Расстояние между Екатеринбургом и Челябинском составляет порядка 200 км, время в пути автотранспортом занимает около трех часов.