"Будет улучшено все, что касается инженерии здания, будет улучшен зрительный зал. Будут заново выстроены помещения для животных. Купол будет сохранен как визитная карточка нашего города, также будет сохранено панно в фойе", — цитируются в сообщении слова директора учреждения Тамары Бортниковой.

Согласно проекту, сумма работ оценивается в 2,5 млрд рублей.

Бортникова уточнила, что на время реконструкции артисты перейдут на работу в другие цирки. А технический персонал будет обслуживать либо обновляемое здание, либо цирковую гостиницу.

Ранее сообщалось, что Бортникова назначена директором Нижегородского цирка. При этом она сохранила свою должность в Екатеринбургском цирке.

В 2015-2017 годах в Свердловской области был реконструирован Нижнетагильский цирк.