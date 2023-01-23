"Мы же каждый раз что-то новое привозим (из рабочих поездок за рубеж — ИФ). Вот мы сами себе неожиданно новую задачу придумали: решили обогатить нашу башкирскую фауну белорусскими зубрами", — сказал Хабиров в ходе оперативного заседания регионального правительства в понедельник по итогам состоявшейся на минувшей неделе поездки в Белоруссию, отметив, что зубр — "очень красивый зверь, достойный, довольно миролюбивый, говорят".

"Андрей Геннадиевич (премьер-министр Башкирии Назаров — ИФ), прошу очень оперативно действовать. Было бы здорово, если бы первое стадо появилось к моменту российско-белорусского форума. Это было бы очень символично", — сказал глава региона.

Хабиров поручил исследовать этот вопрос с научной точки зрения, провести соответствующие переговоры с белорусской стороной, определить территорию обитания животных, решить административно-юридические вопросы.

Х Форум регионов России и Белоруссии, как ожидается, пройдет в Уфе с 26 по 28 июня 2023 года.