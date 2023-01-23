«Российские туроператоры давно ждут возобновления поездок китайских туристов. Но для приема групп необходимо решить несколько вопросов, главный из которых – безвизовые поездки туристических групп. До пандемии в рамках соответствующего соглашения между Россией и Китаем каждый год утверждался список компаний, допущенных к работе с группами, и они проходили аттестацию, но на три года пандемии процесс был остановлен», — рассказали в союзе.

В РСТ добавили, что в туркомпаниях ждут возвращения спроса на поездки в РФ среди китайских туристов на уровень допандемийного 2019 года. Но возобновление массового туризма вряд ли возможно раньше лета, так как многие моменты нуждаются в урегулировании. Помимо виз, это вопросы оплаты и организации полетных программ, поскольку нынешнего количества рейсов недостаточно для перевозки массового потока туристов.

«По данным дальневосточных туркомпаний, взаимодействие с Китаем уже сильно активизировалось. Во Владивосток поехали делегации китайских бизнесменов, российские туроператоры планируют поездки в Китай, чтобы восстановить связи. Им сейчас важно определиться, кто из партнеров готов работать, так как многие за время пандемии ушли с рынка или перепрофилировались», – добавили в РСТ.

Как ожидают эксперты, российско-китайский туризм, скорее всего, возобновится одновременно в обе стороны.

Министерство культуры и туризма Китая в пятницу объявило о возобновлении с 6 февраля группового туризма по ряду направлений. Эта мера коснется Таиланда, Индонезии, Камбоджи, Мальдивских островов, Шри-Ланки, Филиппин, Малайзии, Сингапура, Лаоса, ОАЭ, Египта, Кении, ЮАР, России, Швейцарии, Венгрии, Новой Зеландии, Фиджи, Кубы и Аргентины. В тот же день посол Китая в РФ заявил, что страна готова выдавать россиянам туристические визы.

В допандемийном 2019 году в России побывало 1,9 млн туристов из Китая, в том числе 1,2 млн организованных, в составе безвизовых туристических групп. Как напоминают в РСТ, в России работало много отелей, кафе, магазинов, которые ориентировались на китайский турпоток. Сейчас эта инфраструктура простаивает.