Региональное управление Роспотребнадзора сообщает в понедельник, что на 22 января в городе зарегистрировано 12 случаев бактериальной кишечной инфекции у 11 посетителей и одного кухонного работника объекта общественного питания "Sushi bar". Отмечается, что среди заболевших четверо детей.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар районной больницы. По результатам исследований у них обнаружена ДНК бактерий рода сальмонелла. На текущий момент состояние всех больных стабильное, отмечают в управлении.

В настоящее время специалисты проводят противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования.

"Работа суши-бара приостановлена, составлен протокол о временном запрете деятельности", — говорится в сообщении.