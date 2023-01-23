"В Азербайджане в 2023 году откроются сразу два новых отеля Группы. Mercure Baku City, сочетающий в себе современный дизайн и национальный колорит, расположится в самом центре столицы, всего в нескольких шагах от главных достопримечательностей города. Премиальный Movenpick Winter Park Baku расположится на территории Зимнего Парка, в шаговой доступности центральной улицы Низами", — сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Accor.

При этом в соответствии с текущим планом развития, в 2023 году Группа продолжит изучать возможности для открытия новых отелей на морских, оздоровительных и горнолыжных курортах Азербайджана.

По данным Accor в 2022 году группа увеличила свое портфолио на Южном Кавказе и в Центральной Азии более чем на 60%. За 2022 год Группа подписала 15 новых проектов под шестью отельными брендами с общим номерным фондом более 2100 номеров, которые пополнят существующую коллекцию из 24 отелей в этих регионах.

В целом, Accor планирует открыть 9 новых отелей в странах Южного Кавказа и Центральной Азии в 2023 году, пять из которых были подписаны в 2022 году.

В 2022 году на Южном Кавказе и Центральной Азии было открыто пять отелей Группы с общим номерным фондом 619 номеров от "эконом" до "премиум" сегмента.

"Прошедший год стал для нас успешным в плане расширения портфолио в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. Мы впервые вышли на рынок Узбекистана и за год подписали семь знаковых проектов, из которых два отеля уже открыты и принимают первых гостей. Accor активно развивает бизнес в Грузии, открывая флагманские отели в столице и добавляя новые проекты в план открытий. Кроме того, Accor продолжила расширять свое присутствие в Азербайджане, Казахстане и Армении. В 2023 году мы продолжим наращивать темпы роста и рассчитываем подписать более 20 новых проектов, подтверждая и усиливая лидирующие позиции в индустрии гостеприимства в регионе", — сказал Алексис Деларофф, гендиректор Accor New East Europe.

Accor -мировая гостиничная группа, объединяющая 5 300 отелей и 10 000 ресторанов и баров в 110 странах.

Ранее Деларофф в интервью агентству "Интерфакс-Азербайджан" заявил, что группа Accor планирует реализацию в Азербайджане в ближайшие годы ряда новых проектов, направленных на открытие в стране новых отельных брендов: "На данный момент наше портфолио в Азербайджане включает два отеля: роскошный Fairmont Baku, расположенный в знаменитом комплексе "Пламенные башни", и отель эконом-класса ibis Baku City, открывшийся летом 2021 года. В ближайшее время мы планируем представить в Азербайджане и другие отельные бренды, так как этот рынок является одним из ключевых для развития Группы в этом регионе".